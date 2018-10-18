Лавров отказал Украине в праве провести совместные с НАТО учения в Азовском море

Украина не сможет провести совместные с НАТО учения в Азовском море, поскольку для этого требуется согласие России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro. Стенограмма беседы размещена на сайте внешнеполитического ведомства.

«Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море. Но они этого хотят, и им в этом активно потакают», — сказал он.

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Глава российской дипломатии указал на то, что НАТО продолжает накапливать вооружения на границах России. «Происходит настрой на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружениям, и, наверное, вооружениям других стран НАТО, было легче выбирать наши границы, откровенно провокационные учения, не наши с Китаем посреди Сибири, а на Украине, в Грузии и в Черном море», — сказал Лавров.

Украина участвует в ряде совместных военных учений с США и странами НАТО. В настоящее время в стране проходят международные маневры Clear Sky 2018, они объединяют девять стран, восемь из которых являются членами НАТО.

Украина считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. После завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет ей доступ к нему. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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