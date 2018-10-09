Учения украинской армии на границе с ДНР показали на видео

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

На подконтрольной Киеву части Донецкой области Украины прошли масштабные военные учения по отражению высадки морского десанта противника на побережье Азовского моря. Видео маневров во вторник, 9 октября, на своей странице в Facebook опубликовала пресс-служба операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе, АТО).

В маневрах участвовали летчики тактической и армейской авиации, личный состав отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины, артиллеристы, нацгвардейцы, танкисты, которые действуют в составе резерва, и военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей.

«Авиация, артиллерия и танки последовательно уничтожали десант противника при подходе к берегу и при попытках высадиться. В дальнейшем подразделения Национальной гвардии и танкового резерва вытеснили в море противника, который пытался закрепиться на морском побережье», — отчитались в пресс-службе.

По заверениям штаба ООС, участники учений действовали слаженно и подтвердили, что способны выполнять задачи по назначению.

В начале октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал широкомасштабные учения в Азовском море. По словам Турчинова, Украина наращивает морские силы в ответ на агрессию России.

Украина считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. После завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет ей доступ к нему. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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