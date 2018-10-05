Украина запланировала масштабные учения в Азовском море

Украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море. Об этом заявил Секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов, передает Ukrinform.

«Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Турчинова, Украина наращивает морские силы в ответ на агрессию России. «И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны», — добавил он.

Украина считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. После завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к этому морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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