Генерал рассказал о помощи России украинскому флоту

Представитель Киева в трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук заявил в интервью телеканалу «112 Украина», что при проходе Керченского пролива на борту украинских кораблей находились российские лоцманы.

По словам Марчука, суда не смогли самостоятельно преодолеть мелководный канал и попросили помощи лоцманской службы Керчи, хотя любое взаимодействие с официальными учреждениями Крыма запрещено законом Украины об оккупированных территориях.

Генерал отметил, что «Донбасс» и «Корец» не боевые, а вспомогательные суда, поэтому они могли взять на борт российских лоцманов. «Службы Керчи провели спокойно эти два корабля в Азовское море, и они дальше пошли — сначала до Мариуполя, потом до Бердянска», — отметил Марчук.

24 сентября в Военно-морских силах Украины заявили, что корабли реализовали свое законное право на прохождение Керченского пролива и не запрашивали у России разрешения. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «Донбасс» и «Корец» обращались за лоцманской помощью и «покорно стояли в очереди за гражданскими судами».

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22 сентября украинские военные корабли «Донбасс» и «Корец» вошли в исключительную экономическую зону России возле берегов Крыма и прошли под Крымским мостом. Корабли направились в Бердянск для создания военно-морской базы в Азовском море. На безопасном расстоянии их сопровождала береговая охрана Пограничной службы ФСБ России.

Украина считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. После завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к этому морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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