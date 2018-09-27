Украина раскрыла цель создания базы ВМС в Азовском море

Целью создания баз Военно-морских сил Украины на побережье Азовского моря является защита от «российской минной угрозы». Об этом в интервью телеканалу «Громадьске» рассказал замначальника штаба командования ВМС Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко.

«Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечения безопасности судоходства, предусматривающий проведение противоминных мероприятий. Это приоритетное направление развития ВМС», — сказал он.

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Также Рыженко добавил, что группировка ВМС Украины в Азовском море пополнилась двумя артиллерийскими бронекатерами со «сканерами бокового обзора» для безопасного проведения противоминных мероприятий.

20 июля бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук предложил заминировать Азовское море. По его словам, чтобы украинские гражданские суда не подорвались на таких заграждениях, их необходимо проводить по контролируемым военными фарватерам в составе караванов.

26 сентября сообщалось, что Береговая охрана США передаст Украине два построенных в 1988 году и списанных патрульных катера. Церемония передачи должна состояться 27 сентября в присутствии президента Украины Петра Порошенко.

24 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утвердил планы по созданию военно-морских баз в Азовском море. Напряжение между Москвой и Киевом в этом районе стало нарастать после присоединения Крыма к России и усилилось по завершении строительства Крымского моста через Керченский пролив. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в этой акватории.

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