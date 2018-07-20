На Украине захотели заминировать Азовское море

Предотвратить потери Украины от деятельности российских военных кораблей и обезопасить страну от потенциальной высадки российского десанта позволят проложенные по Азовскому морю взрывные и неразрывные ограждения. Об этом в эфире «Громадского радио» заявил бывший командующий ВМС Украиры вице-адмирал Сергей Гайдук.

По его словам, чтобы украинские гражданские суда не подорвались на таких заграждениях, их необходимо проводить по контролируемым военными фарватерам в составе караванов. Адмирал также считает, что военным стоит проводить учения на Азовском побережье Украины, чтобы научиться противостоять высадке российских войск.

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Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Полковник Олег Слободян сообщил, что украинским пограничникам на Азовском море не хватает ресурсов и техники для противостояния России. При этом он отметил, в штабе Объединенных сил Украины готовят равномерный ответ на все возможные действия России.

Заместитель министра обороны Украины адмирал Игорь Кабаненко 28 июня заявил, что Киеву следует готовиться к худшим сценариям в Азовском море. Он назвал военно-морские учения Черноморского флота России в непосредственной близости от украинского побережья «гибридной угрозой вторжения с моря».

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