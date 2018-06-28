Украина приготовилась к «нападению» России с нового направления

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Вадим Скибицкий

Украинская разведка рассматривает Белоруссию как плацдарм для «вторжения» России на украинскую территорию. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны страны Вадим Скибицкий, передает «Радио Свобода».

Он отметил, что украинская разведка «держит на контроле» все, что делает Россия территории Белоруссии. «В течение 2016-2017 годов на территории Белоруссии прошло много мероприятий боевой подготовки российских подразделений, в частности, воздушно-десантных», — указал он.

«Изучались аэродромы, изучалась территория, были выходы к украинской границе. И мы считаем, что угроза с севера существует», — добавил Скибицкий.

В сентябре на территории Белоруссии прошли совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017». В них было задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные маневры проводились в 2009 и 2013 годах.

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