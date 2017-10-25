В украинском Генштабе увидели тысячи российских солдат в Белоруссии

Начальник Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гудзь заявил, что после завершения учений «Запад-2017» в Белоруссии остались российские военные. Об этом сообщает «Укринформ».

«На территории Беларуси была создана группировка белорусско-российских вооруженных сил примерно в количестве 12 тысяч лиц, из которых 5800 — представители РФ», — сказал Гудзь. По его словам, «во время международных инспекций подтвердилось, что там есть российские войска».

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В конце сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков посоветовал Киеву уволить начальника Генштаба Украины Виктора Муженко за профнепригодность. Так российский генерал-майор отреагировал на высказывание Муженко о том, что Москва вывела из Белоруссии не всех военнослужащих, задействованных в учениях «Запад-2017».

Ранее в том же месяце Муженко заявил, что Россия после учений «Запад-2017» оставила в Белоруссии свои войска.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября. В них было задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные маневры проводились в 2009 и 2013 годах.