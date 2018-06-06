Украина признала превосходство России в Азовском море

Украинским пограничникам на Азовском море не хватает техники и ресурсов для противостояния России. Об этом в эфире телеканала "UA:Перший" заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины полковник Олег Слободян, передает РИА Новости.

«Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну — наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации», — сказал он.

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При этом Слободян заверил, что «в штабе Объединенных сил Украины готовят равномерный ответ на все возможные действия России».

28 мая бывший заместитель министра обороны Украины адмирал Игорь Кабаненко заявил, что Киеву следует готовиться к худшим сценариям в Азовском море. Военно-морские учения Черноморского флота России в Азовском море в непосредственной близости от украинского побережья он назвал «гибридной угрозой вторжения с моря» и посоветовал властям страны активно противодействовать «российским провокациям».

4 июня Киев объявил о закрытии до осени нескольких районов Азовского моря по заявке Вооруженных сил Украины. В ответ на это глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предупредил о праве республики открывать огонь в случае возникновения угрозы со стороны украинских военных и заявил о наличии реактивных систем залпового огня «Чебурашка» морского базирования.

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