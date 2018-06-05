ДНР пригрозила Украине морскими «Чебурашками»

Вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) оставляют за собой право открывать огонь в случае возникновения угрозы со стороны украинских военных, которые будут проводить учения в Азовском море. Об этом во вторник, 5 июня, заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает РИА Новости.

«К сожалению, выставка [вооружения, изготовленного в ДНР], которая прошла 9 мая, не могла показать весь комплекс и мощь ВПК, который мы делаем. [Реактивные системы залпового огня] "Чебурашка" морского базирования у нас тоже есть», — сказал он.

О закрытии Киевом нескольких районов Азовского моря стало известно 4 июня. Начальник пресс-центра Военно-морских сил Украины Олег Чалык указал, что три участка водоема (восточнее Мариуполя, в районе Мелекино и Белосарайской косы, а также восточнее Бердянска) будут закрыты по заявке Вооруженных сил Украины с 1 июня до 1 сентября.

Журналист Андрей Клименко отмечал, что на участках в течение трех летних месяцев будут идти зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы. К своему сообщению он приложил карту закрытых районов.

Изображение: Andrii Klymenko / Facebook

28 мая бывший заместитель министра обороны Украины адмирал Игорь Кабаненко заявил, что Киеву следует готовиться к худшим сценариям в Азовском море. Военно-морские учения Черноморского флота России в Азовском море в непосредственной близости от украинского побережья он назвал «гибридной угрозой вторжения с моря» и посоветовал властям страны активно противодействовать «российским провокациям».

Реактивные системы залпового огня «Снежинка» и «Чебурашка» собственного производства в ДНР были представлены 9 мая. «Снежинка» способна выполнить залп двумя ракетами. «Чебурашка» оснащена двумя пакетами по 28 снарядов каждый. Реактивные системы размещены на платформе КрАЗа и созданы, предположительно, на основе советских РСЗО.

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