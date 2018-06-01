Донецкие «Чебурашки» отомстили за гибель командира ополчения Мамая

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Ракетные войска тактического назначения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Авдеевка. Видеозапись опубликована в Telegram-канале проекта WarGonzo.

Отмечается, что вооруженные силы самопровозглашенной республики нанесли удар по украинским позициям из реактивной системы залпового огня «Чебурашка».

По информации канала, бойцы ДНР полностью уничтожили огневую точку, откуда в середине мая велся гранатометный обстрел позиций батальона «Пятнашка», в результате которого погиб командир подразделения Олег Мамиев с позывным Мамай.

Видео обстрела украинских позиций также опубликовал телеканал РЕН ТВ.

ren.tv

Реактивные системы залпового огня «Снежинка» и «Чебурашка» собственного производства в ДНР были представлены 9 мая. «Снежинка» способна выполнить залп двумя ракетами. «Чебурашка» оснащена двумя пакетами по 28 снарядов каждый. Реактивные системы размещены на платформе КрАЗа и созданы, предположительно, на основе советских РСЗО.

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