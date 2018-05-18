В ДНР погиб командир батальона ополчения

В самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным «Мамай». Об этом сообщило движение «Союз добровольцев Донбасса» на своей странице «ВКонтакте».

Мамиев воевал в подразделении «Восток». Перейдя в интербригаду «Пятнашка», он вскоре стал ее командиром. Отмечается, что подразделение несло службу на одном из самых опасных направлений на окраине Донецка.

Мамиев был награжден высшими наградами ДНР.

Ранее в Донбассе погибли такие известные командиры, как Арсен Павлов («Моторола»), Михаил Толстых («Гиви»), Александр Беднов («Бэтмен»), Алексей Мозговой, Евгений Ищенко («Малыш»), Павел Дремов («Батя»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!