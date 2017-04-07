В ДНР объявили имя заказчика убийств Гиви и Моторолы

В Министерстве госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назвали имя заказчика убийства лидеров ополчения Арсена Павлова (позывной Моторола) и Михаила Толстых (позывной Гиви). Об этом в четверг, 6 апреля, в эфире «Вести.ru» заявила пресс-секретарь ведомства Мария Петрова.

По ее словам, это глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Алексей Петров. Согласно сведениям спецслужб ДНР, в этом департаменте имеются отряды, созданные при финансовой поддержке из США и ведущие деятельность против Донбасса.

«Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории», — сообщила Петрова.

Также она рассказала, что 14 февраля 2017 года, вскоре после убийства Гиви, президент Украины Петр Порошенко поставил Алексея Петрова во главе департамента контрразведки «за заслуги последнего перед украинской властью, которые фактически являются преступлениями против республики». По мнению пресс-секретаря МГБ ДНР, этот факт свидетельствует о том, что «Петр Порошенко лично санкционирует убийства граждан ДНР».

Она добавила, что сейчас Петров продолжает координировать продумывание и осуществление акций против населения Донбасса. Пост начальника департамента контрразведки дает ему возможность напрямую согласовывать подобные мероприятия с председателем СБУ Василием Грицаком и представителями Вашингтона.

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В начале марта министр госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что убийство Толстых было спланировано в отделе контрразведки СБУ. «В СБУ создан специальный отдел, который занимается непосредственно организацией диверсионно-террористической деятельности на территории республик и РФ», — утверждал он.

Командир батальона ополчения «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) был убит 8 февраля в своем кабинете на базе этого формирования рядом с Донецком. Сообщалось, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», позднее следствие выдвинуло версию о закладке взрывного устройства.

Командир батальона «Спарта» Арсений Павлов (Моторола) погиб в октябре 2016-го: в лифте дом в Донецке, где он жил, сработало взрывное устройство.