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Преемник Моторолы предрек захват ополченцами Славянска и Краматорска

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Владимир Жога
Владимир Жога

Командир батальона «Спарта» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Жога (позывной Воха) предрек захват ополченцами всей территории Донецкой области (подконтрольной Киеву территории). Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», видео выступления доступно на YouTube (с 1,40 минуты).

«Мы у себя дома, мы никого не трогаем. И то, часть нашего дома вы забрали. Донбасс не успокоится до тех пор, пока он не возьмет свое, не выйдет на административные границы. То есть Краматорск, Славянск, Красный Лиман», — заявил Жога.

17 февраля глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что ополченцы готовы взять под контроль всю территорию Донецкой области военным путем, если этого не удастся сделать политическими методами. «Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей — это наша коллективная задача», — отметил он.

Владимир Жога был назначен командиром батальона «Спарта» после гибели основателя подразделения Арсения Павлова (позывной Моторола). Павлов погиб 16 октября. В лифте его дома в Донецке сработало взрывное устройство. В руководстве ДНР заявили, что убийство организовала Служба безопасности Украины.

Батальон «Спарта» был создан в августе 2014 года. Подразделение участвовало в боевых действиях в районе Славянска, донецкого аэропорта, Дебальцево. По информации открытых источников, в состав батальона входят около 300 человек.

Славянск и Краматорск с апреля по июль 2014 года входили в состав ДНР, сейчас находятся на подконтрольной Киеву территории.

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