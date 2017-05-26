Аваков рассказал об ошибке при расследовании убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что один из участников расследования убийства журналиста Павла Шеремета допустил ошибку, которая вынуждает перепроверять все материалы дела. Об этом он сказал в эфире «24 канала», передает в пятницу, 26 мая, «Украинская правда».

«Имела место ситуация, при которой одним из сотрудников была допущена техническая или, скажем так, иная небрежность, которая, на мой взгляд, ни на что существенно не повлияла (...) Но наличие такой небрежности в одном случае из почти двух тысяч заставила нас полностью переработать весь массив заново, проверяя каждый факт, и мы сейчас этим заняты», — пояснил Аваков.

Глава МВД также обвинил журналистов, занимавшихся расследованием убийства, в том, что они не поделились с силовиками своей информацией. «Следствие расследует, и в это время журналисту становится известен дополнительный факт, и журналист не делится этим дополнительным фактом со следствием, а снимает кино. Я считаю, что это выглядит немного странно», — сказал он.

24 мая во время выступления в Верховной Раде генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал ошибкой в расследовании дела об убийстве Шеремета неизъятие записей с одной из камер наружного наблюдения, которые позже попали к журналистам. «Была изъята 201 камера наблюдения, а одна камера не была изъята, и благодаря журналистам это стало известно», — цитирует Луценко агентство УНИАН.