В Нацполиции Украины в основной версии убийства Шеремета увидели российский след

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян назвал версию о причастности России к убийству журналиста Павла Шеремета в качестве одной из основных. Об этом о сообщил в эфире телеканала «Левый берег».

«Одна из ключевых версий — присутствие российского следа, и на это указывает большинство улик», — отметил Троян. По его словам, убийство Шеремета стражи порядка связывают с профессиональной деятельностью. Замглавы нацполиции отметил, что «польку журналист был в оппозиции и к российскому президенту, и к белорусскому, такие вещи уже не будут исключаться».

«Сегодня у нас есть как минимум две версии о причастности к убийству Шеремета спецслужб других государств — смежных, с которыми мы сейчас воюем», — заявил Троян, добавив, что имеет в виду Россию и «другие ключевые страны СНГ», которые могли направить в Киев исполнителей убийства журналиста.

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11 мая стало известно, что за Шереметом велась слежка сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). По словам журналистов, снявших фильм-расследование «Убийство Павла»,они изучили записи камер наблюдения возле дома Шеремета, сделанные накануне его гибели. На видео авторы расследования заметили автомобиль, в котором несколько часов находились двое пассажиров.

Журналисты издания «Украинская правда», в котором работал Шеремет, рассказали, что за ними тоже велась слежка. Они узнали об этом из документов СБУ, которые в редакцию издания передали источники. Факт слежки подтвердила и гражданская жена Шеремета Алена Притула. По ее словам, за журналистом наблюдали из автомобиля, который следовал за ним по всему Киеву.

Автомобиль с Шереметом взорвали утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины.