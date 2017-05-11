Журналисты узнали о слежке СБУ за Шереметом накануне его убийства

За убитым 20 июля 2016 года в Киеве журналистом Павлом Шереметом сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) велась слежка. Об этом заявляют журналисты Организации по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) и портала Slidstvo.Info, опубликовавшие фильм-расследование «Убийство Павла». Ролик размещен на YouTube-канале «Громадське Телебачення».

Журналисты изучили не публиковавшиеся ранее записи камер наблюдения возле дома Шеремета, сделанные накануне его гибели. На видео авторы расследования заметили автомобиль, в котором несколько часов находились двое пассажиров. Журналисты связались с владелицей машины и выяснили, что автомобиль был куплен в интересах некоего Игоря Устименко.

В разговоре с авторами расследования Устименко признался, что оказывает «частные услуги для несовершеннолетних» и по этой причине в ту ночь находился возле дома Шеремета. Он не стал уточнять, кем был второй пассажир, сказав лишь, что это его коллега. Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, журналисты утверждают, что Устименко по состоянию на 2014 год являлся сотрудником СБУ.

Спикер СБУ Елена Гитлянская в своем Facebook сообщила, что Устименко был уволен из рядов ведомства 29 апреля 2014 года.

Журналисты издания «Украинская правда», в котором работал Шеремет, рассказали OCCRP, что за ними тоже велась слежка. Они узнали об этом из документов СБУ, которые в редакцию издания передали источники. Как отмечается, за журналистами следили из-за тем еще неопубликованных статей. Сотрудники «Украинской правды» полагают, что СБУ смогло получить сведения о готовящихся материалах с помощью взлома мессенджеров, в которых велось обсуждение статей.

Главный редактор издания «Украинская правда» и гражданская жена Шеремета Алена Притула подтвердила авторам расследования, что за ним накануне убийства велась слежка. По ее словам, за журналистом наблюдали из автомобиля, который следовал за ним по всему Киеву.

8 февраля заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко заявил, что в качестве приоритетной версии убийства Павла Шеремета рассматривается его профессиональная деятельность

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины.