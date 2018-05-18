Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

Съемочная группа Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) попала под обстрел в районе поселка Крутая Балка в Донецкой области Украины. Об этом передает телеканал «Россия 1».

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины получил ранение звукооператор Игорь Уклеин.

Уточняется, что речь идет об обстреле, в ходе которого смертельное ранение получил командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев (позывной Мамай). О гибели Мамиева в ночь на пятницу, 18 мая, сообщило движение «Союз добровольцев Донбасса».

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