Украина закрыла часть Азовского моря

Украина закрыла несколько районов Азовского моря для проведения учений. Об этом в понедельник, 4 июня, «Новостям Донбасса» сообщил начальник пресс-центра Военно-морских сил Украины Олег Чалык.

По его словам, участки будут закрыты по заявке Вооруженных сил Украины с 1 июня до 1 сентября. Чалык отметил, что будут закрыты районы восточнее Мариуполя, в районе Мелекино и Белосарайской косы, а также восточнее Бердянска.

О перекрытии части Азовского моря также сообщал журналист Андрей Клименко. Он отмечал, что на участках в течение трех летних месяцев будут идти зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы. К своему сообщению он приложил карту закрытых районов.

Изображение: Andrii Klymenko / Facebook

28 мая бывший заместитель министра обороны Украины адмирал Игорь Кабаненко заявил, что Киеву следует готовиться к худшим сценариям в Азовском море. Военно-морские учения Черноморского флота России в Азовском море в непосредственной близости от украинского побережья он назвал «гибридной угрозой вторжения с моря» и посоветовал властям страны активно противодействовать «российским провокациям».

Обострение обстановки в Азовском море началось в марте этого года. Тогда украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд». В ответ в России предупредили о государственном пиратстве, организованном Украиной, а ФСБ объявила украинских пограничников в международный розыск.

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