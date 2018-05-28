В ФСБ пообещали сделать «цап-царап» украинским пограничникам

ФСБ России объявила в международный розыск украинских пограничников, принимавших участие в задержании крымского рыболовецкого судна «Норд». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы управления ФСБ по Крыму Виктора Палагина.

«Они, естественно, находятся на Украине, но, как только они границу пересекут, там мы их цап-царап — и будем сажать за деятельность, в которой они в настоящее время уподобились сомалийским пиратам. Так в цивилизованных государствах не поступают», — сказал Палагин.

Он не назвал имена украинских пограничников и не конкретизировал, по какой статье возбуждено уголовное дело.

В июле 2014 года после присоединения Крыма к России Украина официально закрыла все порты на полуострове.

25 марта украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря российское рыболовецкое судно «Норд». Все 10 членов экипажа были гражданами России. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Капитану судна грозит до пяти лет тюрьмы. Других членов экипажа оштрафовали. Двоим из них удалось вернуться в Россию, остальные находятся на Украине.

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