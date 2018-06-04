Украинские военные назвали причину предельно низкого полета Су-25 над пляжем‍

ВСУ прокомментировали полет украинского штурмовика Су-25 над побережьем Азовского моря в Запорожской области. Как рассказал агентству УНН представитель пресс-службы ВВС страны Дмитрий Струтинский, самолет участвовал в военных учениях.

«Одной из задач была отработка противодействия воздушным силам условного противника при выполнении на условно ограниченных высотах. Именно это и выполнял самолет СУ-25 ВВС ВСУ. Он выходил на допустимых законодательством и правилами документов технических полетов высотах. Угрозы жизни и безопасности людей, находившихся на пляже, он не представлял», — сказал он.

Инцидент произошел 1 июня. Боевая машина пролетела над головами людей на высоте, не превышающей десяти метров. Свидетелями этого стали отдыхающие на местном пляже, они выложили видео в YouTube.

16 мая американский журналист Том Роган предложил уничтожить Крымский мост силами ВВС Украины. По его мнению, мост — «возмутительное оскорбление» для Украины как нации и теперь Киев «должен уничтожить элементы моста, несмотря на почти наверняка ответные меры со стороны России».

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