Су-25 пролетел в десяти метрах над украинским пляжем

Криминальное Запорожье / YouTube

Штурмовик Су-25 ВВС Украины пролетел на предельно малой высоте над побережьем Азовского моря в районе поселка Кирилловка в Запорожской области. Свидетелями этого стали отдыхающие на местном пляже, они выложили видео в YouTube.

Это произошло 1 июня. Как пишет «Обозреватель», в те дни в акватории Азовского моря проводились учения украинских пограничников, в ходе которых были задействованы катера. Силовики отработали, в частности, стрельбы и задержание судна-нарушителя.

Обстановка в Азовском море обострилась в марте этого года после захвата украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд». В ответ Россия предупредила о государственном пиратстве, организованном Украиной, а ФСБ объявила украинских пограничников в международный розыск. В мае российские силовики также задержали в Азовском море судно с двумя украинцами, которые, как заявили в правоохранительных органах, занимались браконьерством.

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