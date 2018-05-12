Украинцы поплыли рыбачить и стали уловом ФСБ

Российские пограничники задержали в Азовском море маломерное судно с двумя рыбаками, которые ловили краснокнижного русского осетра. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Судно задержали 10 мая, рыбаков в связи с отсутствием документов доставили в порт Ейска для установления личности.

Задержанные, как пишет агентство, предположительно, являются гражданами Украины, поиском которых украинские спасатели занялись 11 мая. По данным экстренных служб, двое рыбаков вышли в море на катере с территории базы отдыха на Бердянской косе, но спустя сутки домой не вернулись.

Информацию о задержании российскими пограничниками граждан Украины проверяет консул этой страны, передает «Украинская правда». Дипломат уже выехал в Ейск для выяснения обстоятельств, уточняется, что он требует немедленно освободить мужчин.

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