Минобороны Украины открестилось от задержанного в Самаре «шпиона»

Задержанный в Самаре украинец, который, по его словам, собирал информацию о городском железнодорожном узле по заданию Минобороны Украины, не имеет отношения к этому ведомству. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил представитель военного ведомства республики Александр Мотузяник, сообщает «РБК-Украина».

«Никакого отношения к украинским разведывательным органам любое лицо, которое там (в России — прим. «Ленты.ру») задерживается, не имеет. Главное управление военной разведки отрицает эту информацию», — сказал он.

Ранее 13 апреля источник в российских правоохранительных органах сообщил о задержании на вокзале Самары 27-летнего украинца. Мужчина заявил, что является внештатным сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В городе он якобы находился с заданием «вести визуальную разведку объектов транспортной инфраструктуры».

Задержанный добавил, что ранее собирал информацию о военных объектах в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

Украинец будет передан властям ДНР. О предъявлении ему российскими силовыми структурами обвинений в шпионаже, как это обычно происходит в случае вскрытия реальных фактов ведения разведдеятельности, не сообщается.