Задержанного в Самаре «за шпионаж» украинца депортируют в ДНР

В Самаре задержан гражданин Украины, который собирал информацию о городском железнодорожном узле. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, после задержания на вокзале Самары, 27-летний мужчина признался, что он является внештатным сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В городе он якобы находился с заданием «вести визуальную разведку объектов транспортной инфраструктуры».

Кроме того, он сообщил, что ранее занимался сходной разведеятельностью в самопровозглашенной Донецкой народной республике, собирая информацию о военных объектах в Донецке и Ясиноватой.

В сообщении источника нет указаний на предъявление задержанному обвинений по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), как это обычно происходит в случае вскрытия реальных фактов ведения разведдеятельности. Вместо это собеседник «Интерфакса» отметил, что задержанный будет передан властям ДНР. «Формально на Украину, по сути — не совсем на Украину», — пояснил он.