Украинский адмирал рассказал о «гибридной угрозе вторжения» с Азовского моря

Украина должна готовиться к худшим сценариям в Азовском море. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны Украины адмирал Игорь Кабаненко в интервью изданию «Обозреватель».

«Провокация со стороны России? Безусловно. Вместе с тем это гибридная угроза вторжения с моря», — прокомментировал Кабаненко информацию о военно-морских учениях Черноморского флота России в Азовском море в непосредственной близости от украинского побережья.

По словам адмирала, Украине нужно активно противодействовать «российским провокациям». «Первым делом — патрулирование прибрежной зоны, территориального моря — 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор», — заявил он.

Кабаненко также предлагает создать мобильные группировки ВМС, которые должны будут «сдерживать худшие сценарии в прибрежных водах».

Обострение обстановки в Азовском море началось в марте этого года. Тогда украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд». В ответ в России предупредили о государственном пиратстве, организованном Украиной, а ФСБ объявила украинских пограничников в международный розыск.

Осенью 2013 года Служба безопасности Украины обвинила адмирала Кабаненко в грубом нарушении режима секретности, за что его лишили доступа к государственной тайне. Тогда же стало известно, что он, используя служебное положение в личных целях, получил от государства для себя и своих родственников пять квартир в Севастополе, Евпатории и Киеве.

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