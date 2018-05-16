Украинцам посоветовали и отсоветовали взорвать Крымский мост

Американский политический журналист Том Роган призвал Украину нанести авиаудар по Крымскому мосту. С таким предложением он напечатался в авторской колонке издания Washington Examiner.

По его мнению, мост — «возмутительное оскорбление» для Украины как нации и теперь Киев «должен уничтожить элементы моста, несмотря на почти наверняка ответные меры со стороны России».

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«К счастью, у Украины есть средства для нанесения воздушных ударов по мосту таким образом, чтобы сделать его по крайней мере временно непригодным для использования. Из-за значительной длины моста ВВС Украины могут обстрелять объект с минимальными потерями среди тех, кто в тот момент будет находиться на сооружении», — пишет Роган.

«США могут и должны поддерживать Украину в этом вопросе, чувствуя за спиной уверенность в своей собственной военной силе», — резюмирует он.

Данную статью в разговоре с РБК прокомментировал глава Керчи Сергей Бороздин. Он отметил, что автор публикации «или просто неадекватен, или провокатор». «Мост и границы России находятся под таким контролем и охраной, что такое физически невозможно сделать. В этом плане мы спокойны», — добавил он. В свою очередь, депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов указал на то, что службы, защищающие Крымский мост, «работают, а не спят. Наш регион — неспокойный, поэтому вопросы безопасности при строительстве моста стояли сразу после инженерных решений».

Полноценная переправа через Керченский пролив открылась 15 мая 2018 года. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.

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