Карты Google отказались строить маршрут через Крымский мост

Пользователи сети заметили, что на Google Maps отсутствует Крымский мост, который накануне, 15 мая, официально открыл президент России Владимир Путин.

Некоторые микроблогеры отмечают, что Google Maps отказывается прокладывать путь через новую переправу.

Протяженность моста через Керченский пролив составляет 19 километров. Его можно пересечь за 15 минут. Раньше добраться из Тамани в Керчь можно было только по морю на пароме.

Интенсивная фаза строительства моста началась в 2014 году, после вхождения Крыма в состав России. Переправа обошлась федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.

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Крым вошел в состав России по итогам референдума 17 марта 2014 года. Это решение поддержало 96 процентов жителей полуострова. Киев не признает результатов голосования и считает регион оккупированной территорией. Москва настаивает на том, что плебисцит был проведен с соблюдением международных норм.

Возведение моста через Керченский пролив президент Украины Петр Порошенко назвал «пренебрежением международным правом» со стороны России.

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