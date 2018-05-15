Украинцев попросили не расстраиваться из-за открытия Крымского моста

Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко призвал соотечественников не расстраиваться в связи с запуском автомобильного движения по мосту через Керченский пролив. Свое послание украинцам он опубликовал в Facebook во вторник, 15 мая.

«Сегодня многие украинцы получили очередную порцию негатива, узнав о том, что [президент России Владимир] Путин открыл мост через Керченский пролив», — написал депутат.

«Не стоит расстраиваться. После того как Германская империя в 1871 году аннексировала у Франции огромные и богатые регионы — Эльзас и Лотарингию, немцы тоже много чего там понастроили. Однако через 47 лет, в 1918 году, после поражения в Первой мировой войне, следующим после немецкой революции [1918 года], все пришлось вернуть (Франция уступила значительную часть Лотарингии и почти весь Эльзас Германии по результатам франко-прусской войны, начатой французским императором Наполеоном III в стремлении не допустить объединения германских государств. После Первой мировой войны регионы были возвращены Парижу, однако в 1940 году Эльзас и Лотарингия перешли под контроль Третьего рейха. После окончания Второй Мировой войны регионы были вновь возвращены Франции — прим. «Ленты.ру»)», — добавил Геращенко.

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При этом депутат признал, что «возврат» Крыма и Севастополя Украине — «это дело не одного года и, может быть, не одного десятилетия».

«Но украденное у Украины все равно придется вернуть! Ход истории необратим. Тираны будут низвергнуты, а построенные ими империи обратятся в прах», — заключил Геращенко.

В комментарии изданию «Гордон» Геращенко добавил, что Россия будет вынуждена вернуть Крым Украине. «Когда будет принято решение о возврате Украине Крыма, я думаю, что этот мост будут использовать совместно. Как объект инженерной инфраструктуры он может быть полезен для развития нашей страны», — сообщил он.

Оптимизма Геращенко не разделяет министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. «Уверен, что этот так называемый мост долго не простоит и рухнет из-за естественных условий, которые не позволяют строить такого рода объекты в той локации», — написал он в своем Facebook.

Также Жданов уверен, что России после возвращения Крыма Украине придется выплатить Киеву крупную компенсацию. «Ей придется сполна расплатиться за колоссальный ущерб, который это незаконное и варварское строительство нанесло экологии Черного и Азовского морей. Речь идет как минимум о десятках миллиардов гривен», — указал он.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко назвал возведение моста через Керченский пролив свидетельством «пренебрежения международным правом» со стороны России. При этом украинский лидер добавил, что «мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым».

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что мост через Керченский пролив «не сможет устоять», поскольку построен на «бесправии, агрессии и преступных деяниях». «Керченский мост ведет из страны-оккупанта на оккупированные украинские территории. Ни одна рекламная картинка не меняет факта противоправной оккупации полуострова», — указала она.

15 мая президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту, проехав по нему за рулем КамАЗа во главе колонны из трех десятков грузовиков. Официально движение по построенному с опережением графика мосту через Керченский пролив для автомобилистов откроется 16 мая. Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он был построен за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составляет почти 228 миллиардов рублей.

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