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Порошенко предрек срочное бегство «оккупантов» через Крымский мост

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Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко полагает, что возведение моста через Керченский пролив является свидетельством «пренебрежения международным правом» со стороны России. Своими мыслями относительно открытия автомобильного движения по Крымскому мосту он поделился в Facebook.

«Особенно циничным является тот факт, что его открытие происходит накануне очередной годовщины депортации крымско-татарского народа сталинским режимом (День памяти жертв депортации крымских татар, проведенной Народным комиссариатом внутренних дел СССР в 1944 году, отмечается 18 мая — прим. «Ленты.ру»)», — написал украинский лидер.

Порошенко заверил, что «тяжесть совершенного международного преступления» для России будет только расти. «Напомню, что по моему поручению в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением Керченского моста», — добавил украинский президент.

Также Порошенко находит «очень обидным» попытки российской власти «втянуть в свои инфраструктурные авантюры и отдельных представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности». «Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность сполна», — написал он.

«А [Крымский] мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», — заключил Порошенко.

Ранее во вторник, 15 мая, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что мост через Керченский пролив «не сможет устоять», поскольку построен на «бесправии, агрессии и преступных деяниях». «Керченский мост ведет из страны-оккупанта на оккупированные украинские территории. Ни одна рекламная картинка не меняет факта противоправной оккупации полуострова», — указала она.

15 мая президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту, проехав по нему за рулем КамАЗа во главе колонны из трех десятков грузовиков. Официально движение по построенному с опережением графика мосту через Керченский пролив для автомобилистов откроется 16 мая. Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он был построен за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составляет почти 228 миллиардов рублей.

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