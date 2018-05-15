Путин припомнил желания народа при царе-батюшке

Президент России Владимир Путин назвал день открытия Крымского моста через Керченский пролив историческим. Его поздравление строителям передает «Интерфакс» во вторник, 15 мая.

«Я искренне поздравляю вас с этим замечательным праздничным, в полном смысле этого слова историческим днем (...). Историческим — потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали построить этот мост», — сказал Путин.

Он отметил, что на стройке работают одновременно 10-15 тысяч человек, занятых на 220 предприятиях. «По сути, на этот объект работала вся страна», — добавил президент.

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Ранее сообщалось, что российский лидер открыл автомобильное движение по новой трассе, проехав по нему за рулем КамАЗа во главе колонны из трех десятков грузовиков. «Интерфакс» уточняет, что они преодолели переход за 16 минут вместо запланированных 25-30. Официально мост будет открыт для автомобилистов 16 мая.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Работы были выполнены с опережением графика. Общая стоимость проекта почти 228 миллиардов рублей.

Название моста выбиралось с помощью всеобщего голосования, объявленного Минтрансом. Участникам предлагались следующие варианты: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения.

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