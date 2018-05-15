Туристам посоветовали погромче забивать сваю на Крымскому мосту

Строители Крымского моста представили туристам ряд шуточных советов и ритуалов, которые рекомендуется выполнять во время проезда по открывающемуся Крымскому мосту. Об этом говорится в блоге кота Мостика в Instargam, являющегося неофициальным символом стройки.

@krymsky_bridge собрал для вас самые интересные места в Крыму и Тамани. Особенное внимание обратите на третий пункт ;) #Repost @krymsky_bridge ・・・ Самые интересные места для посещений на обоих моих берегах, сохраняйте для поездки ;) #инфографика_мост Фото опубликовано @cat_the_most

Путешественникам рекомендуют посидеть на дорожку на скамье «Крымский мост», которая стоит на смотровой площадке с видом на стройку на Таманском берегу (такая же есть и на Керченском). Еще один совет — сделать селфи на фоне памятника Лермонтову. «Это он написал, что Тамань — "самый скверный городишко". Местные решили, что поэт переборщил, но памятник ему все равно поставили», — утверждают авторы блога.

Также рекомендуется запастись креветками для Мостика, и изучить дельфинов, обитающих в Керченском проливе — «это афалины и белобочки, они обижаются, когда их путают друг с другом».

Кроме того, предлагается скачать главный хит стройки — «Я забиваю сваю», и включить его на полную мощность при заезде на сам мост.

15 мая Крымский мост откроет президент России Владимир Путин. Движение по 19-километровому сооружению, крупнейшему в России, начнется 16 мая в 05.30 утра.

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