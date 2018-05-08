Российские беспилотные автомобили финишировали у Крымского моста

ria.ru

Пять российских беспилотных автомобилей прошли испытания на специально подготовленном участке трассы Новороссийск — Керчь. Машины развивали скорость до 40 километров в час, в автономном режиме распознавали дорожные знаки, поворачивали, перестраивались из одного ряда в другой и пропускали пешеходов. Видео тестов показало РИА Новости.

Материалы по теме Время падать Российские самолеты никому не нужны. Но на них тратят миллиарды

Протяженность маршрута составила более десяти километров. Как отмечает Минтранс, это первое в России испытание отечественного беспилотного транспорта подобного масштаба. Тест состоялся в рамках проекта «Караван», предполагающего создание российской интеллектуальной системы для беспилотного транспорта.

В тестовом проезде приняли участие следующие беспилотные транспортные средства: два грузовика «КамАЗ», технологическая платформа для отработки функционала автономного движения совместной разработки «КамАЗ — НАМИ», легковые автомобили НПО «СтарЛайн» и университета «МАДИ», АО «РИРВ», АО КБ «Панорама» на шасси «Шкода Суперб» и «Форд Фокус 2».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!