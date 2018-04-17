Испытан первый вертолет украинского производства‍

Zanoza news / YouTube

Вертолет украинского производства совершил первый полет. Видео испытаний «Надежды», состоявшихся в Запорожье, доступно в YouTube.

Аппарат, предположительно, на основе Ми-2, изготовило предприятие «Мотор Сич», специализирующееся на производстве авиационных двигателей и газотурбинных установок.

Ожидается, что в течение 2018 года «Надежда» будет проходить летные испытания. Вертолет, предназначенный для патрулирования дорог, мониторинга трубопроводов и газопроводов и других целей, был презентован в августе 2017 года. «Надежда» примерно на 70 процентов состоит из композитных материалов.

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