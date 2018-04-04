Lockheed Martin анонсировала сверхзвуковой пассажирский самолет

Lockheed Martin заключила контракт с НАСА на проектирование, сборку и испытание летного прототипа пассажирского сверхзвукового самолета X-Plane. Анимация полета модели доступна на официальном сайте американской корпорации.

Первый полет LBFD (Low-Boom Flight Demonstrator) запланирован на 2021 год. Соответствующие работы в компании поручены Skunk Works (занимающееся наиболее современными и секретными разработками подразделение Lockheed Martin).

Предполагается, что X-plane должен на высоте около 17 километров поддерживать крейсерскую скорость 1500 километров в час. Разработка LBFD проводится с целью максимально возможного снижения шума от полета сверхзвукового самолета.

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В январе 2018 года вице-президент Skunk Works Джек О'Баннион, выступая на конференции AIAA SciTech 2018 в городе Киссимми (штат Флорида, США), проговорился о завершении создания гиперзвукового беспилотника SR-72.

В том же месяце в России на основе сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 предложили создать коммерчески рентабельный и конкурентоспособный гражданский авиалайнер.

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