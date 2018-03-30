Lockheed Martin заподозрили в создании действующего термоядерного реактора

Компании Lockheed Martin в феврале 2018 года удалось получить патент на компактный термоядерный реактор. В издании The War Zone допускают, что в ближайшее время американская корпорация выступит с «крупным заявлением».

«Новый патент инженера Skunk Works (речь идет о Томасе Макгуайре — прим. «Ленты.ру») показывает дизайн компактного термоядерного реактора с чертежом F-16 (американский легкий истребитель четвертого поколения — прим. «Ленты.ру») в качестве потенциального приложения. В Палмдейле ведется испытание прототипа реактора», — написал в Twitter репортер FlightGlobal Стивен Тримбл.

Как отмечает The War Zone, «то, что Skunk Works продолжали заниматься патентным процессом в течение последних четырех лет, похоже, также указывает на то, что они действительно продвинулись в реализации программы, по крайней мере, в некоторой степени».

«Они также были достаточно уверены четыре года назад для того, чтобы дать интервью и предоставить базовые сведения об основном дизайне реактора, проектном графике и общих целях программы, что свидетельствует о серьезной работе», — пишет издание.

Предварительную заявку на патент «Инкапсулирующие магнитные поля для удержания плазмы» Lockheed Martin подала 4 апреля 2013 года. Официальная заявка в Бюро по регистрации патентов и торговых марок США поступила 2 апреля 2014 года. В итоге патент Lockheed Martin удалось получить только 15 февраля 2018 года.

О ведущихся в Skunk Works (занимающееся наиболее современными и секретными разработками подразделение Lockheed Martin) работах над компактным термоядерным реактором стало известно в 2014 году. Тогда руководитель проекта Compact Fusion Томас Макгуайр заявил, что опытная установка будет создана в 2014-м, прототип — в 2019-м, а рабочий образец — в 2024-м.

Материалы по теме Термоядерный гигантизм В 2020-х годах заработает самый мощный в мире токамак

Согласно размещенной на сайте Lockheed Martin информации, компактный термоядерный реактор, над созданием которого работают в компании, может использоваться для обеспечения энергией авианосца, истребителя или небольшого города.

В октябре 2014 года в корпорации заявили, что предварительные результаты исследований свидетельствуют о возможности создания реакторов, работающих на слиянии легких ядер, мощностью около 100 мегаватт и размерами, сравнимыми с грузовиком (что примерно в десять раз меньше существующих моделей).

Тогда российские ученые, занимающиеся исследованиями в области управляемого термоядерного синтеза, назвали сообщение Lockheed Martin ненаучным заявлением, направленным на привлечение внимания широкой публики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!