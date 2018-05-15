В Киеве нашли новую причину недолговечности Крымского моста

Мост через Керченский пролив «не сможет устоять», поскольку построен на «бесправии, агрессии и преступных деяниях». С таким заявлением выступила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, опубликовав во вторник, 15 мая, пост в Facebook.

«Вопрос не в геологии и технологиях — мост, построенный на бесправии, агрессии и преступных деяниях, не сможет устоять. Керченский мост ведет из страны-оккупанта на оккупированные украинские территории. Ни одна рекламная картинка не меняет факта противоправной оккупации полуострова», — написала она.

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«Остров Тузла, Керченский пролив, Керчь-Еникальский канал, Крым — это наша территория, и мост вопреки нашей воле построен на нашей территории», — указала представитель украинского МИД.

По ее словам, мост был построен в нарушение суверенных прав Украины. «Негативное влияние на окружающую среду, судоходство и рыболовство является лишь приложением к главному — без согласия Украины этот мост нельзя было строить вообще», — подчеркнула Зеркаль.

«Строительство моста нарушает по меньшей мере статьи 2, 43, 44, 123,192, 194, 204, 205, 206 Конвенции ООН по морскому праву. В конце концов, это нарушение многих двусторонних соглашений между Украиной и Россией, которая обязалась уважать нашу территориальную целостность и суверенитет, а также незыблемость нашей границы», — указала представитель МИД, напомнив, что Украина уже пожаловалась на действия Москвы в Международный арбитражный суд в Гааге.

15 мая президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту, проехав по нему за рулем КамАЗа во главе колонны из трех десятков грузовиков. Официально движение по построенному с опережением графика мосту через Керченский пролив для автомобилистов откроется 16 мая.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он был построен за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составляет почти 228 миллиардов рублей.

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