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Украина назвала Крымский мост «путем в никуда»

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин полагает, что мост в Керченский пролив — «путь в никуда». Свое мнение он опубликовал в Twitter.

«На самом деле мост через Керченский пролив — это мост между оккупированным Крымом, где люди запуганы и исчезают, и Россией, где могут за один день арестовать 1600 людей за мирный протест (речь идет о задержаниях участников акций протеста, прошедших 5 мая — прим. «Ленты.ру»). Оба конца моста — это путь в никуда», — считает Климкин.

На сайте украинского министерства иностранных дел появилось заявление, в котором дипломатическое ведомство выразило протест началу автомобильного движения по Крымскому мосту.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с открытием моста через Керченский пролив и в очередной раз подчеркивает противоправность строительства Россией этого инфраструктурного объекта без согласия Украины», — говорится в заявлении.

«Такие действия Москвы фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права, грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и двусторонние договорные обязательства перед Украиной. В условиях российской вооруженной агрессии против Украины и временной оккупации Крымского полуострова это фактически является попыткой легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины», — заявляют в Киеве.

Кроме того, министерство отмечает, что «строительство моста, как и любые другие действия кремлевской оккупационной власти, никоим образом не могут изменить статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах».

«Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний и будет возмещать причиненный ущерб. Украина будет последовательно работать над расширением национальных и международных санкций к физическим и юридическим лицам, причастным к незаконному строительству мостового перехода через Керченский пролив», — заключили в Киеве.

Ранее депутат Верховной Рады Антон Геращенко призвал соотечественников не расстраиваться в связи с запуском автомобильного движения по мосту через Керченский пролив. Парламентарий выразил уверенность, что Россия будет вынуждена вернуть Крым Украине.

Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автомобильное движение по Крымскому мосту, проехав по нему за рулем КамАЗа во главе колонны из трех десятков грузовиков. Официально движение по построенному с опережением графика мосту через Керченский пролив для автомобилистов откроется 16 мая. Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он был построен за счет федерального бюджета. Общая стоимость проекта составляет почти 228 миллиардов рублей.

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Предыстория: Украинцев попросили не расстраиваться из-за открытия Крымского моста
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