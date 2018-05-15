В Путине за рулем КамАЗа разглядели Иваныча из «Дальнобойщиков»

Президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа, на котором он проехался по Крымскому мосту, превратился в мем. Сразу после открытия объекта соцсети наводнили шутки о первом автомобилисте на открывшемся мосту через Керченский пролив.
Колонна из трех десятков грузовиков, сопровождавших главу государства, сравнили со сценами из «Безумного Макса».
Также пользователи усмотрели сходство Путина за рулем грузовика с героем сериала «Дальнобойщики» Иванычем, известным по фразе «Жми, екарный бабай!».
Поступок Путина вдохновил пользователей на переосмысление саундтрека «Дальнобойщиков» — песни «Тихий огонек» группы «Високосный год».
Длина Керченского моста составляет 19 километров. Путин преодолел переправу за 16 минут. Мост строили в ускоренном режиме с 2014 года, после вхождения Крыма в состав России. Переправа обошлась федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.