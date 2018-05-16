Крымский мост «двинулся» в обе стороны

Автомобильное движение по Крымскому мосту открылось с обеих сторон. Первыми по нему проехали журналисты, блогеры, общественники и байкеры, передает в среду, 16 мая, РИА Новости.

На открытии собрались сотни автомобилей и мотоциклов. Колонну байкеров возглавил Александр Залдостанов по прозвищу Хирург.

Движение для грузовых машин должно начаться осенью.

Ранее 15 мая президент России Владимир Путин официально открыл мост и проехал по нему на КамАЗе.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта почти 228 миллиардов рублей.

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