США назвали главную негативную сторону открытия Крымского моста

Открытие Крымского моста препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут пройти через Керченский пролив — единственный путь к территориальным водам Украины в Азовском море. Об этом сказано в заявлении Государственного департамента США, опубликованном на его сайте.

В ведомстве также подчеркнули, что возведение моста — попытка Москвы укрепить «незаконный захват и оккупацию Крыма».

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«Это служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право», — отметили в Госдепе, напомнив, что Вашингтон применил санкции к людям и организациям, которые участвовали в проекте.

Президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая. Он проехал по нему за рулем КамАЗа во главе колонны из трех десятков грузовиков.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта почти 228 миллиардов рублей.

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