Мост в Крым разожжет аппетиты туристов

Открытие автомобильного движения по мосту через Керченский пролив должно оживить туристическую отрасль в Крыму, сообщает РИА Новости.

По мнению руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, ввод объекта в эксплуатацию приведет к росту инвестиций в туристическую отрасль и к снижению средней стоимости отдыха на полуострове.

«Введение нового моста даст очень серьезный импульс и создаст более привлекательный инвестиционный образ Крыма для потенциальных инвесторов, так как рост турпотока будет означать увеличение спроса на размещение. В условиях рыночной экономики это будет означать развитие инвестирования в туристскую отрасль и создание новых коллективных средств размещения», — сказал Сафонов

Как предполагает руководитель агентства, изначально туристы будут пользоваться главным образом индивидуальными средствами размещения и малыми гостиницами, а затем на полуострове откроются отели мирового класса.

Длина моста через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, составляет 19 километров, это самый протяженный мост в России. Первоначально движение автомобилей по мосту должно было открыться в декабре 2018 года, но строительные работы завершились с опережением графика, и движение запустили 16 мая. Одним из первых по мосту за рулем грузовика проехал президент России Владимир Путин.

К этому событию строители приурочили публикацию в соцсетях шуточных советов и ритуалов, которые они рекомендуют выполнять во время проезда по открывающемуся Крымскому мосту.

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