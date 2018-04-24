Цены на авиаперелеты из России заметно снизятся

Цены на авиабилеты в России снизятся в ближайшее время в связи с изменением валютного курса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Туту.ру.

25 апреля курс евро составит 76 рублей, курс доллара — 62 рубля. Таким образом, путешественники будут экономить 100 рублей на каждые 100 евро стоимости билета.

С ростом валютного курса спрос на авиабилеты за рубеж среди российских туристов начал падать с начала апреля. Однако, по данным сервиса путешествий Туту.ру, число поисковых запросов на международные перелеты осталось на прежнем уровне.

Более того, 17 апреля, когда курс евро вырос на пять рублей, продажи билетов в Европу выросли в два раза.

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В марте Еврокомиссия объявила о возможном внесении поправок в визовое законодательство Европейского союза и подорожании Шенгенской визы. Цель реформы — упрощение въезда для тех, кто не имеет гражданства ЕС. Размер консульского сбора планируется увеличить до 80 евро из-за увеличения расходов в связи с ужесточением стандартов безопасности.

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