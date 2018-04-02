Британцев попытались заманить в Россию

Посольство РФ в Великобритании призвало британских граждан посетить Россию, несмотря на политическую обстановку. Об этом сообщает BBC News.

По информации Андрэа Годфри, специалиста по российскому туризму в агентстве Regent Holidays, в Великобритании наблюдается упадок спроса на авиабилеты и номера в гостиницах России после инцидента в английском Солсбери.

По этому поводу российское посольство опубликовало пост в своем аккаунте в Twitter. «Несмотря на политическую напряженность, мы рады приветствовать британцев в России. Приезжайте, чтобы сравнить, как Россию изображает Великобритания и какая она есть на самом деле. Не забывайте об этом!» — говорится в твите.

4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в сквере Солсбери, после чего разгорелся дипломатический скандал. Лондон посчитал, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок», и возложил ответственность за покушение на Москву. Российская сторона отвергла все обвинения.

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Ранее, в марте, сообщалось, что число американских туристов, посетивших Россию в 2017 году, выросло на 25 процентов по сравнению с 2016 годом. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, антироссийская пропаганда в средствах массовой информации вызвала интерес у иностранцев, и они захотели увидеть Россию своими глазами. Несмотря на то что Госдепартамент США активно призывал граждан пересмотреть свои планы на поездку, Федеральной службой безопасности РФ был зафиксирован значительный приток туристов в период с сентября по январь 2017 года.

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