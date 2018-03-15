В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды

Несмотря на антироссийскую пропаганду, рост числа американских туристов в России за девять месяцев прошлого года составил 25 процентов по сравнению с 2016 годом. Об этом газете «Известия» рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Антироссийская пропаганда вызывает у американских граждан большой интерес к нашей стране. Так часто случается. Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть. Западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию Российской Федерации, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну», — пояснил он.

Сафонов добавил, что в России наметилась очень хорошая динамика въездного потока из США, несмотря на отсутствие там российских туристских офисов. По его словам, такие центры должны появиться в Вашингтоне, Хьюстоне, Сан-Франциско, Сиэтле и Нью-Йорке, что позволит дополнительно увеличить прирост туристов на 20-25 процентов к 2022 году.

2 марта MAPS.ME опубликовал рейтинг 20 самых популярных у зарубежных туристов мест в России. Эксперты картографического сервиса подсчитали, сколько раз иностранцы скачивали карту той или иной местности, и составили список самых посещаемых регионов страны. В тройку вошли Москва, Санкт-Петербург и Иркутская область. На четвертом и пятом местах оказались Красноярский край и Вологодская область. Также в первую десятку попали Архангельская, Свердловская и Калининградская области, Карелия и Бурятия.

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