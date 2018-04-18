Пчелы сорвали рейс в Крым

В аэропорту Внуково пришлось задержать рейс из-за пчел на борту, проникших из грузового отсека в пассажирский. Об этом сообщает «Интерфакс»с ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на борту рейса Москва — Симферополь. Представителям авиакомпании «Россия» пришлось эвакуировать пассажиров. «Во время погрузки контейнер оказался поврежден, и пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета "Боинг 737", готовившегося к вылету из Внуково в Симферополь», — отметил собеседник агентства.

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В январе 2017 года рейс авиакомпании Emirates из столицы Омана Маскат в Дубай пришлось отменить из-за обнаруженной в самолете змеи. Пресмыкающееся нашли в грузовом отсеке лайнера перед началом посадки пассажиров. К какому виду относилась обнаруженная змея, не уточняется. Для очистки и проверки воздушного судна на его борт направили специалистов по рептилиям и уборщиков.

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