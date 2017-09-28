Лоукостер Ryanair отменит более 700 тысяч забронированных авиабилетов

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair в осенне-зимнем сезоне 2017-2018 годов отменит в общей сложности свыше 700 тысяч забронированных билетов. Об этом пишет газета The Telegraph.

Крупнейший европейский лоукостер, в частности, аннулирует 400 тысяч броней, заказанных пассажирами для перелета в период с ноября 2017-го по март 2018 года. Это затронет 18 тысяч рейсов.

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Ранее авиакомпания отменила 315 тысяч авиабилетов с датами вылета в сентябре-октябре. Все пассажиры, которых затронули такие меры, получат компенсации от перевозчика. По оценкам Ryanair, это обойдется ей в 25 миллионов евро.

Лоукостер также планирует отказаться от использования 25 из 400 своих самолетов. За весь осенне-зимний период Ryanair перевезет пассажиров на два миллиона меньше, чем планировалось изначально (129 вместо 131 миллиона).

На такие меры лоукостер пошел из-за нехватки пилотов и загруженности работающих на него летчиков. Ранее авиакомпания предлагала сотрудникам сократить свои отпуска в обмен на выплату 12 тысяч евро на каждого. Однако пилоты не согласились на такую сделку.

В июле текущего года стало известно, что Ryanair отказалась от полетов на Украину.

