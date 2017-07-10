«Ненужный» Ryanair прекратил продажу билетов в Киев

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предупредил, что в ближайшее время крупнейший лоукостер Европы Ryanair может объявить об отказе от полетов в Киев. Об этом чиновник сообщил в Facebook.

«Вероятнее всего, сегодня будет объявление об отмене полетов Ryanair на Украину. Что хотели — то и получили. Можно открывать еще один офис по поддержке инвестиций», — написал Омелян.

Такое заявление чиновник сделал после пресс-конференции главы киевского аэропорта Борисполь Павла Рябикина, которая прошла в понедельник, 10 июля. Как сообщает ITC.ua, на ней глава воздушной гавани рассказал, что аэропорт и бюджетная авиакомпания не могут прийти к соглашению по стоимости обслуживания перевозчика. Рябикин утверждает, что если Борисполь удовлетворит требования Ryanair, то это принесет ему ежегодные убытки в 25 миллионов долларов.

Омелян назвал эту пресс-конференцию «как нам не нужен Ryanair и как дешевые авиаперевозки плохо влияют на государство и его граждан». «Напомнило мне недавний репортаж на 1+1, в котором украинцев убеждали, что 500 долларов за авиабилет — это хорошая цена, а 20 евро за такой же перелет — это непосильно и не нужно никому», — написал он.

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Украинский портал Avianews.com сообщает, что Ryanair уже прекратил продажу билетов в Киев. В качестве подтверждения сотрудники редакции выложили скриншот с сайта авиакомпании. На данный момент Ryanair официально не объявлял об отказе летать на Украину.

При этом, как пишет «Обозреватель», если руководство аэропорта не подпишет договор с лоукостером, то пассажирам, купившим билеты по предпродажам, деньги, скорее всего, не вернут.

Ирландский перевозчик Ryanair — крупнейший лоукостер Европы. По итогам прошлого года впервые в истории перевез на международных маршрутах более 100 миллионов пассажиров. В парке авиакомпании около 400 самолетов.

Ryanair объявил об открытии рейсов на Украину 15 марта. Первый рейс в Борисполь из Лондона планируется на 6 сентября. Позднее лоукостер начнет полеты в Киев из Манчестера, Эйндховена и Скавсты. Также запланированы полеты во Львов. Билеты на новые рейсы продавались по цене от 19,99 евро в одну сторону.