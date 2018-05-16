На ТВ поведали о претворении Путиным гитлеровского проекта Крымского моста

Гость студии «Время покажет» на Первом канале во время обсуждения открытия моста через Керченский пролив рассказал, что президент России Владимир Путин претворил в жизнь проект Альберта Шпеера, любимого архитектора фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Программа вышла в эфир 15 мая и доступна на YouTube и сайте телеканала.

«Этот проект хотели осуществить англичане в XIX веке, этот проект хотел осуществить Николай II, этот проект хотел осуществить Гитлер и Шпеер, главный архитектор Рейха, который сделал этот проект в начале 40-х годов, а сделал его, осуществил его Путин», — заключил комментатор, пока на экране демонстрировали кадры открытия Крымского моста с Путиным на КамАЗе, в котором глава государства проехался по переправе.

Позже в программе показали историческую справку о многочисленных попытках и планах возвести мост, соединяющий Таманский полуостров и Крым. «Следующей попытке помешала Вторая мировая война. Во время оккупации Крыма немецкими войсками через Керченский пролив была проложена канатная дорога. Гитлер планировал построить и мост, но не успел», — объяснил голос за кадром.

После оккупации полуострова у немцев появилась идея соединить мостом два берега Керченского пролива для улучшения транспортного сообщения с Кавказом. План провалился, когда советские войска выдавили немцев сначала из Тамани, а затем из Крыма.

Полноценная переправа через Керченский пролив открылась 15 мая 2018 года. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.

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