Киев нашел путь из «украинского Крыма» в «украинскую Кубань»

Строительство и введение моста через Керченский пролив в экплуатацию является инструментом российского давления на Украину. Об этом в среду, 16 мая, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает запрещенный в России портал «Цензор.Нет».

«Фактически эти действия направлены на блокирование Керченского пролива не только для украинских кораблей под украинским флагом, но и для судов всех стран мира. Мы реагируем на эти вещи. Соответствующие документы уже были направлены в международные судебные инстанции. Наши предприятия также несут убытки, и все эти счета будут выставлены Российской Федерации», — сказал Омелян.

По словам министра, идея возведения моста принадлежит президенту России Владимиру Путину. «Он хотел еще раз, наплевав на все международные нормы и двусторонние соглашения, показать, что он вершит судьбу Крыма. Уверен, что это ему не удастся и что этот мост будет соединять украинскую Кубань с украинским Крымом. И Россия полностью заплатит украинской стороне за нанесенные убытки», — цитирует Омеляна портал «Гордон». Условий, при которых Киев обретет контроль над Крымом и Краснодарским краем, он не назвал.

В среду министр инфраструктуры Украины оценил ежегодные прямые убытки Украины от строительства Крымского моста в 500 миллионов гривен (19 миллионов долларов). Косвенные убытки оцениваются в миллиарды гривен, сообщил Омелян. По его словам, Киев несет прямые убытки в связи с вынужденным уменьшением тоннажа судов, которые вынуждены проплывать под Крымским мостом, чтобы зайти в украинские порты Мариуполь и Бердянск. Также министр допустил, что само существование моста может привести к закрытию прохода судов через Керченский пролив.

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